بوتين يعزى الهند فى ضحايا انهيار جسر المشاة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، عن تعازيه إلى نظيرته الهندية دروبادى مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، فى ضحايا حادث انهيار جسر معلق للمشاة غرب الهند، أدى إلى مصرع أكثر من 140 شخصا.





وقال بوتين -فى رسالته التى نشرت على الموقع الرسمى للرئاسة الروسية "الكرملين": "أرجو أن تتقبلوا تعازى القلبية فى انهيار الجسر المأساوى فى ولاية جوجارات"، مؤكدا دعمه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين. ولقى أكثر من 140 شخصا حتفهم عقب انهيار جسر معلق للمشاة فى ولاية جوجارات غرب الهند، بينما بدأت سلطات البلاد بإجراء "تحقيق كامل" فى انهيار الجسر الذى يعود تاريخه إلى الاستعمار البريطانى فى القرن الـ19. وكان الجسر المعلق -الذى يبلغ طوله 230 مترا- قد بنى فوق نهر ماتشو، وهو أحدى الوجهات السياحية الشهيرة الذى شيد منذ أكثر من 100 عام وكان مغلقا لإجراء أعمال إصلاح به، إلا أنه افتتح الأسبوع الماضى للجمهور.

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