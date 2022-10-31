العالم اليوم - أنشيلوتي غاضبا: الموقف واضح.. اختلقوا ركلة جزاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي غضبه، بعد تعادل فريقه على ملعبه 1-1 أمام جيرونا في الدوري الإسباني، الأحد، إثر حصول الضيوف على ركلة جزاء أثارت جدلا.

واحتسب الحكم ماريو ميليرو لوبيز ركلة جزاء في الدقيقة 79 عندما كان ريال مدريد متقدما بهدف، بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، فيما لم تؤكد الإعادة أن الكرة لمست يد ماركو أسينسيو لاعب الفريق الملكي.

ويرى المدرب الإيطالي أن الحكم لعب دورا كبيرا في قلب النتيجة، وفقدان ريال مدريد نقطتين مهمتين في صراع الحفاظ على اللقب، رغم أنه لا يزال في الصدارة بـ32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه برشلونة.

تصريحات أنشيلوتي بعد المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية:

• "الموقف واضح. إنها ليست ركلة جزاء لأنه لم يلمس الكرة بيده".

• "تحدثت مع أسينسيو وأخبرني أن الكرة أصابته في صدره".

• "إذا لمس الكرة بيده فقد يكون هناك شك، لكنه لم يفعل ذلك. لقد اختلقوها".

وبعد شوط أول جاء خاليا من الأهداف، افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70، لكنه أضاع تقدمه بعد ركلة جزاء سجل منها كريستيان ستواني بعدها بنحو 10 دقائق.

وساءت الأمور أكثر بالنسبة لبطل أوروبا عندما طرد لاعب خط الوسط توني كروس في الوقت بدل الضائع، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتماسك جيرونا، صاحب المركز 16 في الترتيب بـ10 نقاط، في ظل ضغط قوي من ريال مدريد، لينتزع نقطة ثمينة من "سانتياغو بينابيو".