رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة فى العاصمة العراقية بغداد، أشاد السودانى بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها فى محاربة بقايا فلول عناصر داعش الإرهابى، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.
ووجه السودانى القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنسانى مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم.
كما وجه رئيس الوزراء العراقى بإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين.
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