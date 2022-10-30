ارتفاع عدد قتلى انهيار جسر فى جوجارات بالهند إلى 78 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "تايمز أو إنديا" الهندية أن عددًا كبيرًا من الأشخاص سقطوا فى نهر فى موربى بولاية جوجارات بعد انهيار جسر علوى تم تشييده فوق نهر ماتشو.. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى.
وأكدت الشرطة بولاية جوجارات مقتل 78 شخصا فى انهيار الجسر، الذى يعود وقت بنائه لما يقرب من 100 عام.
ووفقا للمعلومات الأولية يعد الجسر مكانا للتنزه المحلى ويشهد حشودًا ضخمة فى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى.
وقال رئيس وزراء ولاية جوجارات بوبندرا باتيل إنه ألغى جميع ارتباطاته اليوم ويغادر إلى موربى حيث وقع الحادث، مضيفا أن التعليمات صدرت للمسؤولين لعلاج المصابين بشكل فورى.
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