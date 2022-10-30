لافروف: الولايات المتحدة مهتمة بإضعاف أوروبا عسكريا وخفض تصنيعها

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف -فى تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية- "توصل العديد من الاقتصاديين، ليس فقط فى روسيا، ولكن فى الغرب إلى استنتاج مفاده أن واشنطن تسعى إلى استنفاد الاقتصاد الأوروبى تمامًا وإلغاء التصنيع".

وأشار إلى أن الألمان ينقلون عددًا كبيرًا من خطوط الإنتاج الخاصة بهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد لافروف أن من مصلحة واشنطن إضعاف أوروبا من الناحية العسكرية، وإبقائها فى حالة تأهب، وجعلها تغرق أوكرانيا بالأسلحة وتجديد ترسانات أسلحة دول الاتحاد الأوروبى بالإمدادات الأمريكية.

وقال الوزير الروسى إن سياسة واشنطن تقوم على المصالح الاقتصادية الأنانية وعقيدات التفوق الأيديولوجى، على حد تعبيره.

وأضاف لافروف أن "الأوروبيين يعانون بالفعل من العقوبات الاقتصادية بشكل خطير أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وفى سياق آخر، أكد نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو، أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب ممكن فقط بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود فى مياه سيفاستوبول.

وقال الدبلوماسى الروسى - فى تصريحات له مساء اليوم الأحد - إن الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود فى مياه سيفاستوبول ينتهك جميع الشروط التى تم الاتفاق عليها سابقا.

وأضاف أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى غدا الاثنين ، حيث ستتم مناقشة هذه المسألة.