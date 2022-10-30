المتحدث باسم الكرملين يمتنع عن التعليق حول صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - امتنع السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن روسيا وتركيا تتفاوضان بشأن وضع صفقة الحبوب، قائلا إن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخارجية الروسية.





وقال ردا على سؤال من وكالة "تاس" للتعليق على هذه التقارير "من الأفضل أن تطلب من وزارة الخارجية الروسية". وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضى، إنه عقب الهجوم الإرهابى الذى شنه نظام كييف "بمشاركة مختصين من المملكة المتحدة ضد الأسطول الروسى فى البحر الأسود والسفن المدنية التى تعمل لضمان أمن ممر الحبوب، يعلق الجانب الروسى مشاركته فى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية ". وفى الوقت نفسه، أعلن وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف أن روسيا مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى أفقر الدول فى الأشهر الأربعة المقبلة مجانًا.

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