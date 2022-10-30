الملك تشارلز الثالث يقيم حفل استقبال بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد- أنه أكثر من 200 قائد من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار ومسئولى المنظمات غير الحكومية سيشاركون فى الحفل الذى سيقام قبل انعقاد قمة المناخ COP27 المقررة فى مدينة شرم الشيخ بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ قد انعقدت العام الماضى بمدينة جلاسكو، حيث توصل المشاركون لاتفاق جديد لمواجهة تغير المناخ، يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التى يتعرض لها كوكب الأرض.