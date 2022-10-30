اليمن: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى قصف حوثى على حى سكنى بتعز

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" عن مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحوثى استهدفت حى المطار القديم السكنى غرب مدينة تعز بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة اثنين آخرين بإصابات مختلفة، جميعهم من أسرة واحدة.

وفى السياق، أصيب ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، اليوم، جراء قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثى استهدفت حى المطار القديم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.