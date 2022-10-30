ملك بريطانيا يقيم حفل استقبال لانتهاء رئاسة بلاده لقمة المناخ وبدء ولاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - أعلن قصر بكنجهام الملكى البريطانى أن الملك تشارلز الثالث، سيقيم حفل استقبال بالقصر بمناسبة انتهاء رئاسة المملكة المتحدة لقمة المناخ السابقة COP26، وبدء ولاية مصر.

وأضاف القصر - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم، - أنه أكثر من 200 قائد من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار ومسئولي المنظمات غير الحكومية سيشاركون في الحفل الذي سيقام قبل انعقاد قمة المناخ COP27 المقررة في مدينة شرم الشيخ بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ قد انعقدت العام الماضي بمدينة جلاسكو، حيث توصل المشاركون لاتفاق جديد لمواجهة تغير المناخ، يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.