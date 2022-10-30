مقتل 40 شخصًا وإصابة 30 آخرين في حادث انهيار جسر معلق غرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - أعلن أحد المسؤولين بولاية جوجارات الهندية، أن عدد ضحايا انهيار الجسر المعلق، وصل لـ 40 شخصا، بينما أصيب 30 آخرين مشيرا، إلى أن العدد قد يتزايد مع استمرار عمليات الإنقاذ، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وقال بريجيش، الوزير والنائب من موربي، أن عدد الضحايا الـ 40 قد يتزايد خلال الساعات المقبلة مع استمرار عمليات الإنقاذ لضحايا انهيار جسر المشاة في ولاية جوجارات بغرب الهند مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من الأشخاص يتشبثون بالكابلات والبقايا الملتوية للجسر المنهار فيما تكافح فرق الطوارئ لإنقاذهم، حيث شق البعض طريقهم إلى ضفاف النهر، حيث أفادت التقارير الإعلامية أن 400 شخص على الأقل سقطوا في النهر عند الانهيار.

وتم بناء الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترًا خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر، وتم إغلاقه للتجديد لمدة ستة أشهر وأعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الموجود في ولايته الأصلية جوجارات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إنه أوعز إلى رئيس الوزراء بحشد الفرق على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.

يأتي هذا الحادث قبل الانتخابات في ولاية جوجارات، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول نهاية العام مع انتهاء الولاية الحالية لحزب مودي الحاكم في فبراير 2023.