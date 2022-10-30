مصرع 40 شخصا إثر انهيار جسر معلق بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن كوابل الجسر انقطعت ليسقط نحو 500 شخص كانوا عليه فى نهر بمدينة موربى فى الولاية الهندية، وجارى البحث عن ناجين.

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