الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزى فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

جدة - نرمين السيد - عبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية الفلبين فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى ضربت جنوب البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.





ونقلت وكالة أنباء الامارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية إعرابها عن خالص تعازيها إلى حكومة الفلبين وشعبها الصديق، وإلى أهالى وذوى الضحايا فى هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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