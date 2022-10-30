الرئاسة الروسية: المحادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى أولا مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف فى تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إنه من الواضح أن لواشنطن تصويت حاسم ومن المستحيل مناقشة أى شيء مع كييف".

وتابع قائلا "كييف لديها رئيس أوكرانى شرعى، ومن الممكن نظريا التوصل إلى أى اتفاقيات معه ولكن مع الأخذ فى الاعتبار تجربة مارس فإن هذه الاتفاقيات لا تعنى شيئا لأنه يمكن إلغاؤها على الفور فى الإملاء من الخارج، لذا على الأقل من الضرورى التحدث مع شخص آخر".

وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية أن "روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها ولن تتسامح مع أى شخص يحكمها".

وفى سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد، بأن نظام الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بقيادة المملكة المتحدة أفسد صفقة الحبوب لإضافة ابتزاز غذائى إلى الابتزاز النووى.

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام، إن "نظام فلاديمير زيلينسكى تحت قيادة المملكة المتحدة أفسد صفقة الحبوب لإضافة ابتزاز غذائى إلى الابتزاز النووى.. مضيفة "أنهم يرغبون فى مزيد من القتلى، نظام كييف يقف على هذا العرش الجهنمى".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "روسيا مستعدة أيضا للتبرع بما يصل إلى 500 ألف طن من حبوبها لأفقر البلدان".