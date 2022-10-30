جوتيريش يؤجل حضوره قمة الجزائر لبحث مشكلة حبوب البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاحد أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش قرر تأجيل سفره لحضور قمة جامعة الدول العربية فى الجزائر ليوم واحد، وذلك للتركيز على قضية مبادرة حبوب البحر الأسود.





وأشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دو جاريك - فى تصريحات تم توزيعها فى جنيف اليوم - إلى أن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالى لهذه المبادرة. ولفت المتحدث إلى أن جوتيريش يواصل إجراء اتصالات مكثفة تهدف إلى إنهاء التعليق الروسى للمشاركة فى مبادرة حبوب البحر الأسود والتجديد والتنفيذ الكامل للمبادرة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا فضلا عن إزالة العوائق المتبقية أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

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