الحكومة البريطانية تدين تفجيرين إرهابيين استهدفا وزارة التربية الصومالية

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى - بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - عن إدانة واستنكار بلاده للتفجيرين اللذين استهدفا مقر وزارة التعليم العالى فى جمهورية الصومال الفدرالية، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.

وقال كليفرلى "إننى أدين بأشد العبارات الممكنة هجوم الأمس الجبان والمروع فى مقديشو، أفكارى مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا بشكل مأساوى".

وأكد وزير الخارجية البريطانى أن المملكة المتحدة تواصل الوقوف مع حكومة وشعب الصومال فى حربهم ضد الإرهاب، مضيفا أن المملكة المتحدة تدين الإرهاب بجميع أشكاله.

وكان قد كشف رئيس الصومال حسن شيخ محمود أن حصيلة ضحايا الهجوم بسيارتين مفخختين فى مقديشو ارتفعت إلى 100 قتيل و300 جريح حيث وقع الانفجاران أمس السبت بالقرب من مقر وزارة التعليم فى العاصمة مقديشو.

واستهدف الانفجار الأول تجمعا لمدنيين يستخدمون وسائل النقل العام، فيما وقع الانفجار الثانى أمام مطعم مزدحم، حيث حملت الحكومة الصومالية حركة "الشباب" مسؤولية الهجوم.