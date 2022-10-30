سلطات زابوريجيا: انقطاع إمدادات الكهرباء جراء قصف أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات، أن الضربة وجهت مباشرة إلى البنية التحتية الحيوية وخطوط الكهرباء لمدينة "إينرجودار". وأفاد بأن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الأعطال، وتم التحول إلى خطوط الطوارئ، مشددا على أن الوضع فى المدينة تحت السيطرة وأنه سيتم استئناف إمدادات الطاقة قريبا.

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