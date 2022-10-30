العالم اليوم - الهند.. انهيار جسر معلق وسقوط المئات في النهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قال مسؤولون إن المئات سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد.

وأفادت قناة "زي نيوز" التلفزيونية المحلية بأن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي. وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصا متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

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