الرئيس الصينى يعزى كوريا الجنوبية فى ضحايا حادث التدافع

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الأحد، برسالة عزاء إلى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عقب حادث التدافع الذى وقع فى العاصمة الكورية الجنوبية سول وأسفر عن خسائر فادحة فى الأرواح.





وقال شى - فى رسالته - إنه "صُدم" عندما علم بحادث التدافع، ونيابة عن الصين حكومة وشعبا، أعرب شى عن خالص تعازيه فى الوفيات، وخالص التعازى للأسر المكلومة والمصابين، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية. وقال شى، إن العديد من المواطنين الصينيين لقوا مصرعهم أو جرحوا فى الحادث، معربا عن أمله فى أن يبذل الجانب الكورى الجنوبى قصارى جهده لعلاج المصابين والتعامل مع أمور المتابعة بشكل صحيح. كما بعث رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج، أيضا برقية تعزية إلى رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو. وأكدت السفارة الصينية فى كوريا الجنوبية، وفاة ثلاثة مواطنين صينيين فى حادث التدافع الذى شهدته العاصمة سول الليلة الماضية.

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