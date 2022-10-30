رعب عالمى.. عودة شبح اندلاع الصراع النووى بين روسيا والغرب

جدة - نرمين السيد - أثارت العملية العسكرية الروسية مواجهة هى الأخطر بين موسكو ودول الغرب، إذ قال الرئيس الروسى مرارًا أن روسيا ستدافع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة، بما فى ذلك الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم.





تصريحات بوتين تثير القلق

ووفقًا لتقرير لقناة "إكسترا نيوز"، فقد أثارت تصريحات الرئيس الروسى حالة من القلق، لاسيما فى الغرب الذى يستعد هو الآخر لاحتمالات المواجهة النووية.

ووفقًا للتقرير، فقد أعلنت الولايات المتحدة خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، أنها ستسرع نشر الأسلحة النووية والقنابل التكتيكية المحدثة "بى 61" فى أوروبا، وستصل الأسلحة النووية الأمريكية إلى القواعد الأوروبية فى ديسمبر المقبل، وذلك مبكرًا عدة أشهر عن الموعد المقرر.

تجهيز أسلحة نووية للمواجهة

وعلى الجانب الآخر، أكدت موسكو أنها ستأخذ هذه الخطوة فى الاعتبار فى تخطيطها العسكرى، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحديث تلك الأسلحة وزيادة دقتها وتقليل قوة شحنتها النووية، أى أنها تحول هذه الأسلحة إلى أسلحة تستخدم فى ساحة المعركة، وبالتالى تخفض الحد الأدنى للانتشار النووى فى أوروبا.

وبحسب تقرير "إكسترا نيوز"، تحمل القنبلة "بى 61" المحدثة، والتى يبلغ طولها 3.6 متر، رأسًا نووية أقل قوة، مقارنة بالعديد من الإصدارات السابقة، ولكنها أكثر دقة ويمكن أن تخترق سطح الأرض وفقًا لبحث أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين، ونشر عام 2014.

وأشار التقرير إلى أنه تم اختبار القنبلة النووية الأمريكية "بى 61" لأول مرة فى ولاية نيفادا، بعد فترة قصيرة من وقوع أزمة الصواريخ الكوبية، وتمت الموافقة فى عهد باراك أوباما على تطوير النسخة الجديدة "بى 61- 12".

ألفين سلاح روسى Vs أسلحة أمريكية

وتمتلك روسيا نحو ألفى سلاح نووى تكتيكى قيد التشغيل، بينما تمتلك أمريكا نحو 200 من هذه الأسلحة، وتنشر معظمها فى قواعد بألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.

وفى تلك الأثناء، وجهت الصين الدعوة للولايات المتحدة للسعى نحو سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأساسية بنزع السلاح النووى، مشيرة إلى أن التحركات الأمريكية قوضت الثقة المتبادلة بين الدول الأخرى وأثارت سباق التسلح النووى والنزاع، كما أضرت بالسلام على الصعيدين، الإقليمى والدولى.

حرب نووية أم تقليدية؟!

وكشف التقرير عن أن الولايات المتحدة ستعزز الردع النووى بطائرات "إف – 35" وقنابل "بى 61- 12"، وصواريخ كروز التى تطلق من الجو، وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الأسلحة موجودة لضمان عدم خطأ القيادة الروسية فى تقدير عواقب استخدام السلاح النووى على أى نطاق.

ومن ثم تقليل ثقتها فيما يتعلق ببدء حرب، سواء بأسلحة تقليدية أو التفكير فى أسلحة نووية فى صراع من هذا النوع.