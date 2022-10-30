19 أجنبيا بين قتلى التدافع في كوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أعلن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية أن هناك 19 أجنبيا بين قتلى التدافع الذي وقع ليل السبت، خلال حفل لعيد هالوين في وسط سيول، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وقالت وكالة “يونهاب” للأنباء إن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أعلن اليوم الأحد، حدادا عاما بعد حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين، مؤكداً أنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سول.

وأوضح مسؤولون كوريون جنوبيون أن مئات لقوا مصرعهم وأصيب الكثير بعد أن سحقهم حشد كبير خلال تدافع في شارع ضيق أثناء الاحتفال بعيد الهالووين في العاصمة سول.

وقال مسؤولون إنه يعتقد أن أشخاصا سحقوا حتى الموت بعد أن بدأ حشد كبير في التقدم في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، وهو مكان احتفال رئيسي في سول.