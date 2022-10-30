اليمن يدين الهجوم الإرهابى فى مقديشو ويؤكد تضامنه مع الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - وقوف اليمن وتضامنه مع الصومال، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصورة، متقدمة بخالص التعازى وصادق المواساة للحكومة والشعب الصومالى ولذوى الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.

من ناحية أخرى، أعربت الجمهورية اليمنية عن خالص تعازيها للقيادة والشعب الكورى الجنوبى إثر حادث التدافع فى العاصمة سول، والذى أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.