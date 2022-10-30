موسكو ترد على اتهامات واشنطن لها بمفاقمة أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، اليوم الأحد، أن تعليق اتفاق توريد الحبوب من الموانيء الأوكرانية سببه تصرفات كييف، رافضا اتهامات واشنطن لموسكو بمفاقمة أزمة الغذاء العالمية.





وأوضح أنطونوف: "أنه فى ظل الهجمات والاستفزازات ضد السفن العسكرية والتجارية الروسية المشاركة فى عملية نقل الحبوب من الموانيء الأوكرانية، لا يمكن لروسيا الاستمرار فى العمل دون الالتفات إلى القضايا الأمنية". وأكد أنطونوف أن روسيا مازالت موردا موثوقا ومسؤولا للأسواق العالمية، قائلا :"إن أولئك الذين يمنعون التوريدات الروسية يفاقمون أزمة الغذاء". وشدد على أن خطوات واشنطن واتباعها، تدفع كييف لمواصلة التصعيد العسكرى، وإطالة أمد النزاع وتبعد إمكانية تسويته على طاولة المفاوضات.

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