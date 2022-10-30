الوحدات يستجيب للوساطات ويقرر خوض الكلاسيكو مع الفيصلي في اربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أكتوبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج - : عدل نادي الوحدات عن قراره الانسحاب من بطولة الدوري ، بعد تدخل مباشر من رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز . ويأتي قرار الوحدات بالإستجابة للفايز تعزيزا للوحدة الوطنية وصونا للمنجزات وبغية عدم تعكير الأجواء الرياضية في البلد . وبناء على ذلك ، فإنه تقرر مشاركة الوحدات في الكلاسيكو أمام الفيصلي غدا على ملعب مدينة الحسن في اربد .

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