مقتل 5 أشخاص إثر اصطدام قارب مهاجرين بسفينة لخفر السواحل في كوبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - لقي 5 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، حتفهم، أمس السبت، إثر حادث اصطدام بين زورق يقل مهاجرين إلى فلوريدا وسفينة تابعة لخفر السواحل الكوبيين، على ما ذكرت السلطات الكوبية.

وأنقذ 18 شخصا بعد الحادث الذي وقع في مياه شمال باهيا هوندا غرب كوبا، وفقًا لبيان وزارة الداخلية الكوبية.

وأضافت الوزارة أن 3 نساء ورجلا وفتاة لقوا حتفهم من دون الكشف عن هويتهم.

وصل القارب الذي كان يقل مهاجرين من الولايات المتحدة و “انتهك المياه الإقليمية الكوبية في إطار عملية اتجار بالبشر”، بحسب البيان الذي بثه التلفزيون الكوبي.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بينما كان خفر السواحل يحاولون استجواب ركاب القارب.

وحملت كوبا الولايات المتحدة المسؤولية معتبرة أن السياسة الأمريكية “العدائية والقاسية” تشجع الهجرة غير الشرعية من خلال تسهيل إقامة المهاجرين الكوبيين الذين يصلون إلى شواطئها.

قدمت السفارة الأمريكية في هافانا، السبت، تعازي الولايات المتحدة في تغريدة.

وقالت: “بينما نعزز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة، نحذر من محاولات الهجرة غير النظامية الخطرة والمميتة أحيانًا”.

وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص في المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ 30 عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وبين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وأغسطس/ آب 2022، أوقف نحو 200 ألف كوبي عند الحدود الأمريكية في مقابل 30 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود الأمريكية.

وتعارض كوبا عمليات ترحيل المواطنين الكوبيين من الولايات المتحدة، وتطلق السلطات الأمريكية سراح معظم المهاجرين من كوبا بعد وصولهم بشكل غير قانوني إلى البلاد بانتظار البت بشأن منحهم اللجوء.