الرئيس اللبنانى يوجه نداء عاجلا لمجلس النواب قبل مغادرته الرئاسة

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه برى، ومجلس النواب إلى الإسراع بصورة عاجلة فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى، خلال اليوم، وحتى انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل غد الإثنين، مشددا على دور مجلس النواب فى إنقاذ الوطن فى هذا التوقيت مما يهدده من فراغ ورهانات خطيرة عليه، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ هذه الإجراءات فورا دون أى إبطاء، فى ظل الظروف الخطيرة.





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