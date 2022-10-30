الرئيس اللبنانى يوقع رسميا مرسوما بقبول استقالة حكومة ميقاتى

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس اللبنانى ميشال عون، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية مرسوما بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتى التى كانت تقوم بمهام تصريف الأعمال منذ تقديم استقالتها فى مايو الماضى، التزاما بنص الدستور الذى يفرض على الحكومة تقديم استقالتها فور بدء الولاية الدستورية لمجلس النواب الجديد.





جاء ذلك فى كلمته اليوم الأحد، أمام مناصريه فى الاحتفال الشعبى بمغادرته قصر بعبدا فى نهاية ولايته.

ويعد القرار خطوة غير مسبوقة فى تاريخ لبنان حيث تقتضى الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة لتفادى الفراغ الحكومى التام، حيث تكون صلاحيات الحكومة محدودة فى فترة تصريف الأعمال.

ويبدد قرار قبول استقالة الحكومة فرص انتقال صلاحيات الرئيس عون الذى تنتهى ولايته منتصف ليل الغد إلى حكومة ميقاتى لتدبير شؤون الدولة لحين انتخاب رئيس جديد، حيث دار جدل كبير حول هذا الأمر خلال الأيام الماضية بسبب تفسيرات مختلفة للدستور الذى ينص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال انتهاء ولايته دون انتخاب خلفا له إلى الحكومة مجتمعة، حيث يرى الرئيس اللبنانى وفريق السياسى فى التيار الوطنى الحر ضرورة أن تكون الحكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف أعمال، فيما يرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى إمكانية نقل السلطة لحكومة تصريف الأعمال لكون الدستور لم يحدد شكل الحكومة التى تنتقل لها صلاحيات الرئيس.

ويحسم قرار قبول استقالة الحكومة هذا الخلاف إلا أنه سيترتب عليه فراغ حكومى كامل نظرا للخلافات بين عون وميقاتى التى حالت دون تشكيل الحكومة على مدار أكثر من 4 أشهر منذ تكليف ميقاتى بالتأليف فى الاستشارات النيابية الملزمة فى شهر يونيو الماضى.

ويتزامن مع الفراغ الحكومى فراغ رئاسى كامل نظرا لتعثر مجلس النواب فى انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس عون، وذلك على مدار 4 جلسات عقدها المجلس لهذا الغرض منذ 29 سبتمبر الماضي.

ولا تزال الفرصة قائمة فى الساعات المتبقية من عهد الرئيس عون للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء ولاية عون رسميا منتصف ليل غد الإثنين.

ويغادر عون اليوم فى احتفالات رسمية وشعبية من قصر الرئاسة ببعبدا إلى منزله فى الرابيه (مقر إقامته) بعد انتهاء ولايته التى استمرت لست سنوات غير قابلة للتجديد.