روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى لمجلس الوزراء الروسى - "تمت إضافة 11 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية إلى قائمة الأراضى التى دعمت العقوبات التى فرضتها المملكة المتحدة على روسيا". وأوضح البيان أن هذه الأقاليم هى برمودا، إقليم أنتاركتيكا البريطانى، إقليم المحيط الهندى البريطانى، جزر كايمان، جزر فوكلاند، مونتسيرات، جزر بيتكيرن، سانت هيلينا، جزر أسنسيون وتريستان دا كونها، جزر جورجيا الجنوبية، جزر ساندويتش الجنوبية وجزر أكروتيرى وديكيليا وجزر توركس وكايكوس.

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