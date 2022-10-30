أمريكا تطالب روسيا باحترام التزاماتها بشأن اتفاقية الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقالت جرينفيلد ـ اليوم الأحد ـ إن قرار روسيا تعليق مشاركتها فى مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب يهدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية و يفاقم أزمة الأمن الغذائى العالمى.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد وصف فى وقت سابق اليوم قرار روسيا تعليق مشاركتها فى اتفاق الحبوب الذى توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا بـ"المخزى".
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