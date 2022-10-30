مسؤول عراقى: حادث انفجار صهريج الغاز وقع نتيجة غياب إجراءات السلامة

جدة - نرمين السيد - أعلن السكرتير الشخصى للقائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول الركن محمد البياتى اليوم الأحد، أن حادث انفجار صهريج الغاز الذى وقع فى حى البنوك شرقى بغداد كان نتيجة غياب إجراءات السلامة.





وقال البياتى ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن الحادث ليس إرهابيا، مضيفا أن الحالات الحرجة قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى إرسالهم إلى الخارج لتلقى العلاج. وكان رئيس الوزراء العراقى قد وجه أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الانفجار الذى وقع شرقى بغداد، وأسفر عن مقتل تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين.

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