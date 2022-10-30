لافروف: مستعدون للمباحثات مع الغرب بشأن أوكرانيا.. بشرط

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الروسى:"مستعدون للمباحثات مع الغرب لتخفيف التوتر شريطة وجود مقترحات واقعية مبنية على أساس متكافىء". وعلى صعيد أخر، أشار لافروف إلى أن هناك ساسة فى الولايات المتحدة وأوروبا يحاولون اللعب بمسألة الأسلحة النووية بشكل "غير مسؤول"، قائلا إن مطالبة بولندا بأن تكون مرشحا لنشر القنابل النووية الأمريكية أمر "يثير قلق" روسيا.

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