العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يحث موسكو على إلغاء تعليق اتفاق الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:23 مساءً - دعا الاتحاد الأوروبي روسيا الأحد إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر "قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا".

"يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على (التراجع) عن قرارها ".

وفي خطوة أثارت غضبا دوليا، قالت موسكو السبت إنها علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، الذي يهدف إلى تجنب المجاعة وكبح التضخم، ردا على ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها.

وأعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.