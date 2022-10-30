الأمم المتحدة تكشف كيفية تبادل نسخ اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:10 مساءً - دوت الخليج :- كشفت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، الطريقة التي سيتم بها تبادل نسخ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما الذي سيقام الخميس في مقر الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) في الناقورة، في جنوب لبنان.

وقال الناطق الإعلامي "سيتخذ الاتفاق بشأن الحدود البحرية شكل رسالتين متبادلتين، إحداهما بين لبنان والولايات المتحدة، والأخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن تمثل الأمم المتحدة في الاحتفال المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، جوانا رونيكا.

وأضاف ان المنسقة الأممية ستتلقى "إحداثيات الحدود البحرية"، التي اتفق البلدان على إيداعها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا إلى ان بعثة اليونيفيل تنسق بشكل وثيق مع السفارة الأميركية ومع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لتنظيم ترتيبات هذا الاحتفال الذي سماه "الحدث".

إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان وصل (بترا) نسخة منه، إن منسق الرئاسة الأميركية الخاص، عاموس هوكشتاين متواجد في لبنان "لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التاريخي لإنشاء حدود بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف البيان أن هوكشتاين سيلتقي في بيروت، بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ثم سينتقل إلى الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ وهناك "يقدم الطرفان الإحداثيات البحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".

وحسب البيان، فإن المسؤول هوكشتاين، سيسافر إلى إسرائيل للاجتماع برئيس الوزراء يائير لابيد بعد ذلك.

--(بترا)

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