الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق شامل فى حادث انفجار صهريج بغداد

جدة - نرمين السيد - وأعربت "يونامى"- فى بيان لها، حسبما نقلت قناة "العراقية" الإخبارية - عن تعازيها لذوى الضحايا الذين قضوا بانفجار الصهريج، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وكان الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، قد دعا إلى فتح تحقيق فى حادث انفجار الصهريج ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه يتابع باهتمام النتائج المؤلمة للحادث وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار.
وأضاف أن "الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة"، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل فى موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار والذى يرجح أن يكون نتيجة خلل فنى فى الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل إرهابى.
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