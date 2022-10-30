اليوم.. البرازيليون يصوتون فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يصوت حوالى 120 مليون ناخب من خلال آلات التصويت الإلكترونى، إذ يدلى الناخبون البرازيليون بأصواتهم فى انتخابات يشوبها التوتر، للاختيار بين إعادة انتخاب الرئيس اليمينى جايير بولسونارو، أو إعادة الرئيس اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى السلطة.
ومن جانبه، تعهد بولسونارو بتعزيز تحول حاد فى السياسة البرازيلية فى الاتجاه المحافظ بعد رئاسة شابتها جائحة كورونا، بينما يعد لولا بمزيد من المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مذكرًا بالازدهار المتصاعد خلال رئاسته من 2003-2010، قبل أن تلطخ فضائح فساد صورة حزب العمال الذى ينتمى إليه.
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