اللبنانيون يتوافدون على بعبدا للمشاركة بمراسم مغادرة عون قصر الرئاسة

جدة - نرمين السيد - توافدت أعداد كبيرة من اللبنانيين اليوم الأحد، على قصر الرئاسة فى بعبدا للمشاركة فى مراسم انتقال الرئيس اللبنانى ميشال عون من القصر إلى منزله فى الرابية بمحافظة جبل لبنان، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية غدا الإثنين، وذلك وسط احتفالات رسمية وشعبية.





وأقيمت منصة أمام المدخل الرئيسى لقصر الرئاسة يلقى من عليها الرئيس عون كلمة لمناصريه الذين احتشدوا رافعين أعلام لبنان وأعلام التيار الوطنى الحر (الفريق السياسى لرئيس الجمهورية ميشال عون) وصور الرئيس عون، حيث انضموا إلى الأعداد الكبيرة من أبناء التيار الذين افترشوا الأرض بمحيط القصر الرئاسى منذ مساء أمس، وباتوا فى خيم بمحيط القصر.

وحول المنصة، تم توزيع العديد من مكبرات الصوت الكبيرة التى تردد الأغانى الوطنية وأناشيد التيار الوطنى الحر، فيما بدأت كتيبة الحرس الجمهورى فى التوافد تمهيدا لبدء مراسم خروج الرئيس فى الحادية عشر والنصف ظهر اليوم، حيث تبدأ المراسم بتوديع كبار الموظفين، ثم تقدم كتيبة من الحرس الجمهورى عرضا وتؤدى للرئيس عون التحية وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطنى وموسيقى عرض حرس الشرف.

وبعد الانتهاء من المراسم الرسمية، يتوجه الرئيس عون إلى منصة خاصة أمام المواطنين المشاركين فى وداعه ويلقى كلمة فى المناسبة، ليغادر بعد الانتهاء فى السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين حتى وصوله إلى منزله فى الرابية.

وتولى عون الرئاسة اللبنانية بعد انتخابه فى جلسة لمجلس النواب فى 31 أكتوبر عام 2016 بعد فراغ رئاسى دام قرابة 9 شهور، وينص الدستور اللبنانى على أن يتولى رئيس الجمهورية لدورة واحدة فقط لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.