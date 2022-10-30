توقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد أعلن مركز التنسيق المشترك، المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولى لتصدير الحبوب الأوكرانية، أنه لم يسجل أى حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية فى البحر الأسود، اليوم الأحد.

وقال المركز فى بيان له، إنه بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها فى الاتفاق الذى وقع فى 22 تموز فى أسطنبول، إثر هجوم مسيرات على سفنها، "تعذر التوصل إلى اتفاق فى مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها فى 30 أكتوبر".

وأوضح المركز الذى يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة فى أسطنبول، أن روسيا أبلغته "قلقها على أمن سفن الشحن"، وقد نقل بدوره هذه المخاوف إلى الجانب الآخر.