جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد أعلن مركز التنسيق المشترك، المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولى لتصدير الحبوب الأوكرانية، أنه لم يسجل أى حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية فى البحر الأسود، اليوم الأحد.
وقال المركز فى بيان له، إنه بعدما أعلنت موسكو تعليق مشاركتها فى الاتفاق الذى وقع فى 22 تموز فى أسطنبول، إثر هجوم مسيرات على سفنها، "تعذر التوصل إلى اتفاق فى مركز التنسيق المشترك بشأن حركة خروج سفن الشحن ودخولها فى 30 أكتوبر".
وأوضح المركز الذى يضم مندوبين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة فى أسطنبول، أن روسيا أبلغته "قلقها على أمن سفن الشحن"، وقد نقل بدوره هذه المخاوف إلى الجانب الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية فى البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.