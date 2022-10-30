عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات مشبوهة

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، فى بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فى باحاته وسط التصدى لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يوميا ما عدا يومى الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.