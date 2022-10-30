الرئيس العراقى: نرغب فى توسيع آفاق التعاون المشترك مع الهند

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، رغبة بلاده فى الارتقاء بمستوى العلاقات مع الهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على كافة الأصعدة لخدمة المصالح العليا للبلدين.





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