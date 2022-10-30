العراق يستنكر تفجير الصومال: نرفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذى استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالى الصومالية فى العاصمة مقديشو.





وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أننا ندين التفجير المزدوج، الذى استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالى الصومالية، فى العاصمة مقديشو، الذى راح ضحيته عدد من الأشخاص وجرح آخرين". وأكدت الوزارة موقف العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب، لاسيما أن العراق واجه التطرف بكل أشكاله، كما تؤكد على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات المتطرفة، معربة عن المواساة للشعب الصومالى وعائلات الضحايا.

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