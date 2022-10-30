صحيفة نيويورك: إيلون ماسك يخطط لتسريح موظفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكى، يخطط لتسريح عاملين فى تويتر بحلول السبت المقبل، بحسب ما أفاد 4 أشخاص مطلعون على الأمر، الذين أشاروا إلى أن بعض المديرين طلب منهم وضع قوائهم بالموظفين الذين سيتم تسريحهم.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك، الذى أتم صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يوم الخميس الماضى، قد أمر بخفض الوظائف فى كافة أقسام الشركة، مع بعض الفرق سيتم تقليصها أكثر من الأخرى، وفقا للمصادر التى رفضت الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام. ولم يتم تحديد مقدار ما سيتم تسريحه من وظائف. ويوجد نحو 7500 موظف فى تويتر.

وكان التقارير التى تتحدث عن تسريح موظفى تويتر قد انتشرت منذ اتفاق ماسك لشراء الشركة فى إبريل الماضى. وأخبر الملياردير، الذى يعد أغنى رجل فى العالم، المستثمرين أنه سيحول تويتر إلى شركة خاصة، ويخفض قوة العمل بها، ويلغى قواعد تعديل المحتوى ويجد سبل جديدة لجلب عائدات.

ومن الممكن أن يتم تسريح الموظفين بتوتير قبل الأول من نوفمبر، حيث من المقرر أن يحصل الموظفين على منح الأسهم كجزء من تعويضات لهم. ومثل هذه المنح عادة ما تملك نسبة كبير من أجور الموظفين. وبتسريح العاملين قبل هذا الموعد، فإن ماسك ربما يتجنب دفع المنح، على الرفم من أنه يفترض ان يدفع للمواظفين نقدا بموجب اتفاق الاستحواذ.

ورفضت تويتر وممثل عن ماسك التعليق لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال روس جيربر، الرئيس التنفيذى لشركة جيربر كواساكى لإدارة الثروة والاستثمار، إنه تم إخباره من قبل رئيس مكتب ماسك، جاريد بيرتشال، إن التسريح سيأتى إلى تويتر.