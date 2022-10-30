قادة العالم يعربون عن خالص تعازيهم في ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - أعرب قادة العالم عن خالص تعازيهم في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في كوريا الجنوبية وأسفر عن مقتل 151 شخصا وإصابة 82 آخرين .

من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد الحداد الوطني وخفض الأعلام، معربا عن تعازيه في الضحايا ومعظمهم من المراهقين، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وصف ما حدث بـ "المأساة والكارثة" والتي ما كان يجب أن تحدث في قلب سول .

وقال يون - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية - إن الحكومة ستحقق بدقة في سبب الحادث، وستجري تحسينات أساسية لضمان عدم تكرار نفس الحادث في المستقبل، معربا عن حزنه العميق وأسفه الشديد إزاء وقوع هذا الحادث..

وأضاف يون، في خطابه للأمة، "بصفتي رئيس ومسؤول عن حياة الناس وسلامتهم، أشعر بالحزن العميق، ستحدد الحكومة الفترة من اليوم وحتى السيطرة على الحادث كفترة حداد وطني وستعطي الأولوية القصوى للشؤون الإدارية في إجراءات التعافي والمتابعة".

وتابع أنه سيوجه وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة لإجراء مراجعة طارئة لجميع احتفالات الهالوين والمهرجانات المحلية الأخرى لضمان إجرائها بطريقة منظمة وآمنة.

وبعد الخطاب مباشرة، زار يون موقع الحادث قبل التوجه إلى المجمع الحكومي في وسط سول لترؤس اجتماع استجابة الحكومة.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تقف إلى جانب كوريا الجنوبية بعد المأساة التي شهدتها العاصمة سول، وأكد أن التحالف بين بلدينا لم يكن أبداً أكثر حيوية مما هو عليه الآن وباتت العلاقات بين شعبينا أقوى من أي وقت مضى .

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا وكذلك إلى شعب كوريا الجنوبية في أعقاب هذه المأساة المروعة.