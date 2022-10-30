رئيس الصومال يوجه بتقديم مساعدات فورية لـ مصابى التفجير الإرهابى

جاء ذلك خلال تفقده موقع الحادثة، للإطلاع على الخسائر الناجمة عن التفجير الإرهابى بسيارتين مفخختين، والذى راح ضحيته مدنيين أبرياء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد.
وأعرب رئيس الصومال عن تعازيه لأسر الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تعد من الحوادث المأساوية التى شهدتها البلاد.
ودعا الرئيس الصومالي، شعبه إلى الوقوف بجانب ضحايا هذه التفجيرات الإرهابية، والوحدة من أجل توفير المساعدات الطارئة والعناية بالعائلات والأطفال والآباء الذين استشهدوا فى هذه التفجيرات الوحشية الجبانة.
وأكد أن الحكومة ستوفر تعليما مجانيا لجميع الأطفال الذين استشهد آباؤهم فى التفجيرات الإرهابية فى البلاد.
يذكر أن الرئيس الصومالى أعلن فى وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابى إلى 100 قتيل على الأقل وقرابة 300 مصاب، متعهدا بشن "حرب شاملة" للقضاء على حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يعد هذا هو أعنف هجوم تشهده الصومال منذ انفجار شاحنة ملغومة فى نفس المكان فى أكتوبر من عام 2017 والذى أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.
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