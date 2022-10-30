وزير الخارجية الأوكرانى يعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال إن "كمية الحبوب التى تقدمها السلطات الروسية أقل بكثير من الكمية التى يهدد الكرملين بحظرها فى أوكرانيا، وإن موسكو تتعهد بتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجانا على الأرجح مسروقة من أوكرانيا، إلى دول أخرى خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولكن بتدمير اتفاقية ممر الحبوب تمنع مليونى طن من الحبوب فى الوقت الحالى".

من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن بالغ أسفها لقرار روسيا بتعليق مشاركتها فى اتفاق الحبوب التى توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن - فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- إن روسيا بهذا القرار تستخدم مجددا الغذاء كسلاح ما يؤثر بشكل مباشر على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وأسعار الغذاء العالمية ويؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية المتردية بالفعل وانعدام الأمن الغذائي، مضيفا أن أى إجراء من جانب موسكو لتعطيل هذه الصادرات المهمة للحبوب هو فى الأساس رسالة مفادها بأنه يجب على الأشخاص والعائلات فى جميع أنحاء العالم إما دفعَ المزيد من أجل الغذاء أو الوقوع فى براثن الجوع.

وتابع بلينكن قائلا: نحث حكومة روسيا على استئناف مشاركتها فى المبادرة والامتثال الكامل للاتفاقية والعمل على ضمان استمرار قدرة الناس فى جميع أنحاء العالم على الاستفادة من هذه المبادرة، كما حث جميع الأطراف المعنية على استمرار عمل هذه المبادرة الأساسية المنقذة للحياة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السبت، تعليق مشاركة موسكو فى مبادرة الحبوب، وهى اتفاقية بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وألقت الوزارة باللوم على أوكرانيا فى هجوم على الأسطول الروسى فى البحر الأسود قبالة سيفاستوبول فى 29 أكتوبر، وفى نفس اليوم، قال وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف، إن موسكو مستعدة لتزويد "البلدان الفقيرة" بـ500 ألف طن من الحبوب مجانًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.