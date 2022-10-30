العالم اليوم - ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح "سابك" السعودية بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح "سابك" السعودية بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأحد أن ربحها الصافي هبط بنسبة 67.1 بالمئة إلى 1.84 مليار ريال (489.62 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 5.6 مليار ريال قبل عام.

وعزت الشركة هذا الهبوط "إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع علما أن هنالك زيادة في الكميات المباعة".

وقالت سابك في بيان للبورصة السعودية إنه تم أيضا تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

وبلغ الربح الصافي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 16.24 مليا ريال مقابل 18.1 مليار ريال في الفترة ذاها من 2021، بهبوط نسبته 10.28 بالمئة.

وتعد سابك التي تأسست عام 1976 من أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي شركة مساهمة عامة يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتمتلك "أرامكو السعودية" حاليا 70 بالمئة من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30 بالمئة، متداولة في سوق الأسهم السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكانت "سابك" حققت في عام 2021 أرباحا صافية بلغت 23 مليار ريال سعودي (6.15 مليار دولار)، وسجلت إيرادات المبيعات في العام نفسه 174 مليار ريال سعودي (46.6 مليار دولار)، وبلغ إجمالي الأصول 318 مليار ريال سعودي (84.9 مليار دولار)، وكان حجم الإنتاج خلال العام الماضي 58 مليون طن متري.