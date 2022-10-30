كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 34 ألفا و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية , ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 25 مليونا و538 ألفا و799.





وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى بيان إلى, أنها سجلت إيضاً 27 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و158.

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