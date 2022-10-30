ارتفاع عدد ضحايا عاصفة الفلبين إلى 48 شخصا

جدة - نرمين السيد - قالت "وكالة مكافحة الكوارث" فى الفلبين الأحد، إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار، ارتفع إلى 48، مع تسجيل 22 مفقوداً بعد اجتياح العاصفة المدارية "نالجى" مناطق كثيرة من الفلبين.





وأظهرت بيانات حكومية، أن نحو 40 شخصاً أصيبوا، وتم نقل ما يقرب من 170 ألفاً لمراكز إجلاء. ويعد "نالجى" ثانى أكثر الأعاصير التى أدت إلى سقوط ضحايا هذا العام فى البلاد، التى تشهد 20 عاصفة مدارية فى المتوسط سنوياً. واجتاح إعصار "راى" الأقاليم الوسطى فى ديسمبر، ما أسفر عن سقوط 407 ضحايا، وأكثر من 1100 مصاب.

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