رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد العام بعد حادث التدافع

جدة - نرمين السيد - وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، متعهدا بإجراءات لمنع تكرار حادث التدافع، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت سلطات الإطفاء فى كوريا الجنوبية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التدافع خلال احتفالات الهالوين فى سول، لـ 151 قتيلا على الأقل.

وتسبب الحشد الكبير من الكوريين المشاركين فى الهالوين، فى سقوط ضحايا ومصابين، الأمر الذى دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى مطالبة المستشفيات بالاستعداد لاستقبال المصابين.