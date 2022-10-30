العالم اليوم - الشركات البريطانية تتوقع أوضاعا صعبة خلال الأشهر المقبلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - ذكر مسح صناعي نشر الأحد أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.

وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى (-15) من (-19) في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ولا يزال في منطقة الانكماش.

وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا.

وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية.

"في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وقال باليجا إنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.

وشهدت بريطانيا توترات اقتصادية وسياسية عاصفة في الأسابيع الماضية عقب الإعلان عن خطة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس والتي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة مما أثار ذعرا في أسواق الأسهم والسندات، وكلفها ذلك منصبها الذي ذهب إلى زعيم المحافظين الجديد سوناك.