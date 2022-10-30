جدة - نرمين السيد - نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان رسمى أن يكون لها أى "شركاء إعلاميين" فى تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التى تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعى هذه الصفة.





يأتى النفى على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية "AL24 News " بنشر خريطة للعالم العربى على موقعها الإلكترونى تُخالف الخريطة التى درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربى. وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربى بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية. كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخى الحرص الشديد فى نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تنفى أن يكون لها أى شركاء إعلاميين فى تغطية أعمال القمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.