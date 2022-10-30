بعد انتهاء ولايته.. ميشال عون يغادر رسميا قصر رئاسة لبنان اليوم

جدة - نرمين السيد - وستشهد البلاد مراسم خروج عون من مكتبه، حيث يودع كبار الموظفين، ثم تعرض كتيبة من الحرس الجمهورى تؤدى له التحية وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطنى وموسيقى عرض حرس الشرف.

بعد هذا يتوجه عون إلى منصة خاصة أمام المواطنين الذين سيشاركون فى وداعه ويلقى كلمة فى هذه المناسبة، ثم يغادر فى السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين.